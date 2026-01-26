¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÎµåÃÄ¸ø¼°¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖBsGravity¡×¤Î26Ç¯ÅÙ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Ç¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£¥×¥íÌîµå³¦½é¤ÎÃË½÷º®À®¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ3Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï½÷À­9¿Í¡¢ÃËÀ­3¿Í¤Î12¿ÍÊÔÀ®¤Ç¡¢7¿Í¤¬¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¡£ÃËÀ­¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¥ê¡¼¥À¡¼¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿ºßÀÒ3Ç¯ÌÜ¤ÎRYUTO¤Ï¡Ö¿·¤·¤¤¤³¤È¤Ë¡¢¤è¤êÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢»þÂå¤ÎºÇÀèÃ¼¤òÃ´¤¦¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¥°¥ë¡¼¥×¤òÂåÉ½¤·¤Æ·è°Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£