1·î26Æü¡Ê·î¡Ë¤Î¸òÄÌ¼èÄù¾ðÊó ¡ã¸áÁ°¡ä¸áÁ°¤Î¸òÄÌ¼èÄù¾ðÊó¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£  ¡ã¸á¸å¡ä¸©Æ»¡¦¡¦¡¦¹ÓÈø»ÔÎÐ¥±µÖ¡ÊÊâ¹Ô¼ÔË¸³²¡Ë¸©Æ»¡¦¡¦¡¦µÆÃÓ»Ô¼·¾ëÄ®º½ÅÄ¡Ê¥¹¥Ôー¥É°ãÈ¿¡Ë¸©Æ»¡¦¡¦¡¦¾å±×¾ë·´±×¾ëÄ®ÁÚÎÎ¡ÊÊâ¹Ô¼ÔË¸³²¡Ë¹ñÆ»266¡¦¡¦¡¦¾åÅ·Áð»ÔÂçÌðÌîÄ®Ãæ¡Ê·ÈÂÓÅÅÏÃ¡¦¥·ー¥È¥Ù¥ë¥È¡Ë  ¡ãÌë´Ö¡äÌë´Ö¤Î¸òÄÌ¼èÄù¾ðÊó¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£  ¡ö¡Ö¸òº¹ÅÀ°ãÈ¿¡×¤È¤Ï¿®¹æÌµ»ë¡¢°ì»þÉÔÄä»ß¡¢Êâ¹Ô¼ÔË¸³²Åù¸òº¹ÅÀ¤Ë¤ª¤±¤ë°ã