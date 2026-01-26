¸µAKB48¤Ç½÷Í¥¤ÎÂçÏÂÅÄÆîÆá¡Ê26¡Ë¤¬ÀéÍÕ¥Æ¥ì¥Ó¡Ê¥Á¥Ð¥Æ¥ì¡Ë¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡ÖÅÌÁ³¤Ê¤ë¤Þ¤Þ¤Ë¡¢Ã»²ÎÉô¡£¡×¡Ê2·î5Æü³«»Ï¡¢ÌÚÍË¿¼Ìë1»þ¡Ë¤Ç¡¢Æ±¤¸¤¯¸µAKB48¤Î¸åÇÚ¡¢Æ£±àÎï¡Ê21¡Ë¤È¶¦¤Ë¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡£¤³¤Î¤Û¤ÉÆü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢µ×¡¹¤È¤Ê¤ëÃÏ¾åÇÈ¥É¥é¥Þ½Ð±é¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ä24Ç¯¤Î·ëº§È¯É½¸å¤ÎÊÑ²½¤Ê¤É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£Æ±Ì¾¾®Àâ¸¶ºî¤ÎÆæ²ò¤­³Ø±à¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥³¥á¥Ç¥£¡¼¤Ç¡¢Ê¸·ÝÉôÃ»²ÎÉôÌç¤ÎÉôÄ¹¤ÇÆæ²ò¤­Ìò¤Îêá¥µ¥é¥À¤òÇ®±é¤¹