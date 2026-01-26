¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/26¡ÛAKB48¤Îº´Æ£åºÀ±¤¬¡¢26ÆüÈ¯Çä¤Î»¨»ï¡Ö½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡×6¹æ¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡ËÉ½»æ¤ËÅÐ¾ì¡£¥Ó¥­¥Ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û21ºÐAKB48¡¢¥Á¥å¡¼¥Ö¥È¥Ã¥×¥Ó¥­¥Ë¤ÇÈþ¥Ð¥¹¥ÈÈäÏª¢¡º´Æ£åºÀ±¡Ö½µ¥×¥ì¡×É½»æÅÐ¾ìº´Æ£¤Ï2022Ç¯5·î¡¢AKB48¤Î17´üÀ¸¤È¤·¤Æ³èÆ°³«»Ï¡£24Ç¯3·î¤Ë¤Ï¸¦µæÀ¸¤«¤éÀµµ¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¾º³Ê¤·¡¢Æ±Ç¯7·îÈ¯Çä¤Î64th¥·¥ó¥°¥ë¡ØÎø µÍ¤ó¤¸¤ã¤Ã¤¿¡Ù¤Ç¤Ï¼«¿È½é¤ÎÉ½Âê¶Ê¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡£ºòÇ¯¡¢²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤