µð¿Í¡¢¥ä¥ó¥­¡¼¥¹¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿¾¾°æ½¨´î»á¡Ê£µ£±¡Ë¡á¥ä¥ó¥­¡¼¥¹£Ç£ÍÉÕÆÃÊÌ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡á¤¬¡¢£²·î¤ËµÜºê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëµð¿Í¥­¥ã¥ó¥×¤È»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¹ç½É¤ò·ãÎå¤ËË¬¤ì¤ë¤³¤È¤¬£²£µÆü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£µð¿Í¡¦°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£¶¡Ë¤È»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¡Ê£µ£°¡Ë¤«¤é¤Î¶¯¤¤Í×ÀÁ¤ò¼õ¤±¤Æ¼Â¸½¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢Ã»´ü´Ö¤ÎÂÚºß¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¡£µð¿Í£Ï£Â¡¢Ìîµå³¦¤ÎÀèÇÚ¤È¤·¤Æ¡¢¸åÇÚ¤¿¤Á¤ËÄ¾ÀÜ¡¢¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ë¡£¾¾°æ»á¤¬µð¿Í¡¦°¤Éô´ÆÆÄ¤È»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦