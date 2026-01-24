「新しい学校のリーダーズ」のSUZUKA（24）が25日、都内で声優に初挑戦したアニメ映画「迷宮のしおり」の公開御礼舞台あいさつに出席した。スマホの世界に迷い込んでしまう主人公の栞役のSUZUKAは共演の齋藤潤（18）、timeleszの寺西拓人（31）とともに演じたキャラクターをイメージした衣装で登壇。「私たち、主題歌も担当していますので、気になったらライブにも遊びに来て」とアピール。同じく初声優の寺西は上下赤のジャー