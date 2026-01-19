元日に映画監督・福永壮志氏との結婚を報告した俳優の長澤まさみさんが、１月24日に公式インスタグラムを更新。ストーリーズに幼少期の頃のレアショットを投稿して注目を集めた。長澤さんはまず「懐かしい写真もらった」と記して、雪原でニット帽を被った昔の写真を掲載。さらに続けざまに「もっと懐かしい写真見つけた」と綴って公開したのが、まだ赤ちゃんの頃に抱きかかえられるカットで、目を見開いたカメラ目線の一枚だ。