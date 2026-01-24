ジャンプ男子のフライング世界選手権、団体で初優勝を果たし、笑顔の日本＝25日、オーベルストドルフ（DPA提供・AP＝共同）【オーベルストドルフ（ドイツ）共同】ノルディックスキー・ジャンプ男子のフライング世界選手権は25日、ドイツのオーベルストドルフで団体（ヒルサイズ＝HS235メートル）が行われ、小林陵侑（チームROY）内藤智文（山形市役所）中村直幹（フライングラボラトリー）二階堂蓮（日本ビール）の日本が合計156