【プレミアリーグ第23節】(エミレーツ スタジアム)アーセナル 2-3(前半1-1)マンチェスター・U<得点者>[ア]オウンゴール(29分)、ミケル・メリノ(84分)[マ]ブライアン・ムベウモ(37分)、パトリック・ドルグ(50分)、マテウス・クーニャ(87分)<警告>[ア]デクラン・ライス(64分)、エベレチ・エゼ(90分+1)観衆:60,296人└ホーム無敗のアーセナルを止めたのはマンU!ゴラッソ連発で乱打戦制し、プレミア4位浮上!!