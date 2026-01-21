[1.25 プレミアリーグ第23節 アーセナル 2-3 マンチェスター・ユナイテッド]プレミアリーグは25日、各地で第23節を開催。アーセナルとマンチェスター・ユナイテッドのビッグカードは2-3でユナイテッドが競り勝ち、2連勝。敗れたアーセナルはリーグ戦直近3試合で2分1敗とブレーキがかかっている。アーセナルはミッドウィークのチャンピオンズリーグでインテルを3-1で撃破。ユナイテッドは監督交代もマイケル・キャリック暫定監