【ブンデスリーガ第19節】(Europa-Park Stadion)フライブルク 2-1(前半2-1)ケルン<得点者>[フ]デリー・シャーハント(11分)、イゴール・マタノビッチ(44分)[ケ]オウンゴール(10分)<警告>[フ]デリー・シャーハント(74分)[ケ]トム・クラウス(62分)、アレッシオ・カストロモンテス(69分)