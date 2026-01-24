【オランダ・エールディビジ第20節】(スタディオン・フェイエノールト)フェイエノールト 4-2(前半2-1)ヘラクレス<得点者>[フ]レオ・ザウアー(23分)、ジョーダン・ボス(35分)、アニス・ハジ・ムーサ(83分)、キャスパー・テングステット(85分)[ヘ]ルカ・クレノビッチ(29分)、T. van Gilst(90分+4)<警告>[フ]ルシアーノ・バレンテ(32分)、ティモン・ベレンロイター(55分)[ヘ]L. Zeefuik(32分)、I. Mesík(39分)