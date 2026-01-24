ボートレース三国のスカパー！・JLC杯ルーキーシリーズ第2戦「三国プリンスカップ」は26日、12Rで優勝戦を迎える。25日、準優12Rの中山翔太（22＝三重）はスタートで後手に回りながらも1着を獲り切った。足は節イチ級で文句なし。準優で失敗している分、優勝戦はよりスタートに集中だ。インから先に回れば余裕で押し切れる足。自分のレースをすれば勝てる。ルーキーのメンバーなら前田のレース運びは際立っている。2コース自