BBWAAの夕食会米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は24日（日本時間25日）、全米野球記者協会（BBWAA）のニューヨーク支部が主催する夕食会に参加した。スピーチでは流暢な英語を披露し、米ファンからも賛辞が続出した。MVPを獲得した2024年オフ以来の参加となった夕食会。大谷は黒スーツ、黒ネクタイ姿で登場した。米専門ポッドキャスト番組「ファウル・テリトリー」はYouTubeチャンネルで夕食会の様子を配信した。英語で