２５日午後９時半頃、青森県平川市の山中へスノーモービルで入ったグループの家族から、帰ってこないと通報があった。県警や消防などが２６日午前７時半から捜索する予定。黒石署によると、山へ入ったのは約１０人。同市切明滝の森からスノーモービルに乗って入山し、山中で遭難したとみられる。通報者の家族は２５日朝、自宅を出たという。