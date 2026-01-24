今シーズン最長の寒波の影響で、青森県は日本海側を中心に列車の運休が相次ぎ、生活に影響が広がっています。長く居座る強い寒波の影響で、青森県内では連日、日本海側を中心に住民が雪かきに追われています。青森市民「もう大変の一言。仕事にも、買い物にも行けない」交通機関も連日大幅に乱れていて、JRはきのう100本以上が運休し、きょうも始発から奥羽本線や五能線の一部区間で運転を見合わせています。きょう午後6時までの24