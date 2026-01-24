歌手で俳優の中島健人（３１）が２５日、東京・有明アリーナで「ＴＨＩＳＩＳＫＥＮＴＹ−ＩＤＯＬｖｅｒ２．０−」の最終公演を開催した。３日間４公演で６万人を動員し、「俺と本気で愛情を交わす準備できてる？」と“らしさ”あふれる言葉でもライブを盛り上げた。この日はＷＥＳＴ．の重岡大毅（３３）、ＳｎｏｗＭａｎの岩本照（３２）がシークレットゲストで登場。「けんしげひー」の３人で初めてステージに立っ