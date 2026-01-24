歌手で俳優の中島健人（31）が25日、東京・有明アリーナで単独ライブの最終日を迎えた。4日間で6万人を動員。「IDOLIC」など全25曲を熱唱した。公演にはジュニアの阿達慶、千井野空翔、竹村実悟、鍋田大成、末永光、田仲陽成、松浦銀志、関翔馬の8人も出演し、バックダンサーとして彩りを添えた。中島が「自分のジュニア時代を思い浮かべて書いた」と詞と曲を作り、振り付けもした「アイドルになった日」を8人はパフォーマン