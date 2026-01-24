中島健人（31）が25日、東京・有明アリーナで「THIS IS KENTY−IDOL ver2.0−」最終日公演を開催した。「IDOLIC」やミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックのTEAM JAPAN公式応援ソング「結唱」などアンコール含め全25曲（うちジュニア１曲）を披露、3日間全4公演で計6万人を動員した。◇◇◇アイドル中島健人はいつだってぶれない。地上15メートルの高さからステージに舞い降りると、「やっと会えたね」と1万5000