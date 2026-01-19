【モデルプレス＝2026/01/26】中島健人が1月23日〜25日、東京・有明アリーナにて「THIS IS KENTY -IDOL ver2.0-」を開催。最終日となった25日14時公演に、サプライズゲストとしてWEST.の重岡大毅とSnow Manの岩本照が登場した。【4公演ゲスト一覧】【写真】中島健人、ソロコンで美人歌手とコラボ歌唱◆中島健人の“親友”がサプライズ登場全4公演に中島と交流のあるゲストが出演することでも話題を呼んでいた同ライブ。最終公演に