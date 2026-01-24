第５１回衆院選が２７日、公示される。選挙プランナーの三浦博史氏（７４）は各党や選挙区の情勢を踏まえ、獲得議席を予測した。公明党と２６年に及ぶ連立を解消した自民党は現有１９６議席から２１３議席と伸ばし、連立を組む日本維新の会の３３議席と合わせ、１６議席増の２４６議席とした。高市早苗首相（６４）は過半数（２３３）を下回った場合は退陣すると明言しているが「クリアする可能性は高い」と指摘した。立憲民主党