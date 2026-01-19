歌手で俳優の中島健人が２５日、東京・有明アリーナでライブ「ＴＨＩＳＩＳＫＥＮＴＹ―ＩＤＯＬｖｅｒ２．０―」最終公演を開催した。親友のＷＥＳＴ．・重岡大毅、ＳｎｏｗＭａｎ・岩本照がサプライズ出演し、会場１万５０００人を熱狂させた。上空１５メートルからステージに降臨すると、１万５０００人の大歓声がこだました。中島は「大丈夫？俺と本気で愛情かわす準備できてる？ラスト、最高に飾れんの！？ここ