歌手で俳優の中島健人（３１）が２５日、東京・有明アリーナでライブ「ＴＨＩＳＩＳＫＥＮＴＹ―ＩＤＯＬｖｅｒ２．０―」最終公演を開催した。上空１５メートルからステージに降臨すると、１万５０００人の大歓声がこだました。中島は「大丈夫？俺と本気で愛情かわす準備できてる？ラスト、最高に飾れんの！？ここが今日、世界で一番幸せな場所だってことを証明します」と冒頭から“ケンティー節”がさく裂した。全