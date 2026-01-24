歌手で俳優の中島健人が25日、東京・有明アリーナでコンサート『THIS IS KENTY -IDOL ver2.0-』最終公演を開催した。同会場で全4公演、計6万人を動員。この日は1万5000人のファン“U:nity”を前に、3時間弱にわたってトリプルアンコールを含む全25曲を熱唱。中盤にはサプライズで“親友”である重岡大毅（WEST.）と岩本照（Snow Man）も登場し、会場を大きく揺らした。【ライブ写真】まぶしすぎる…！星の上に乗る中島健人昨年