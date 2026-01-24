エールディヴィジ 25/26の第20節 ユトレヒトとスパルタの試合が、1月26日00:45にガルゲンワールド・スタディオンにて行われた。 ユトレヒトはミゲル・ロドリゲス（FW）、イェスパー・カールソン（FW）、ダニ・デビト（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するスパルタは三戸 舜介（MF）、トビアス・ローリッセン（FW）、ジュリアン・バース（MF）らが先発に名