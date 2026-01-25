韓国コスメブランド「エチュード（ETUDE）」が、にじみ出るようなツヤと素肌っぽさが引き立つクッションファンデーション「ウォータードロップフィルタークッション」（全4色、15g 2750円）を発売する。2月7日にQoo10 日本公式ストアで先行発売し、3月3日から全国のロフト（一部店舗除く）、楽天、Amazon、3月13日から全国のバラエティストア、ドラッグストア（一部店舗除く）で取り扱う。【画像をもっと見る】ウォータードロ