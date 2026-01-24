ラ・リーガ第21節が25日に行われ、バルセロナとオビエドが対戦した。前節終了時点で16勝1分3敗の成績を残し、ラ・リーガで首位を走るバルセロナ。しかしながら、前節は久保建英を擁するレアル・ソシエダに0−2で敗れており、今季ラ・リーガにおける初の連敗は避けたいところだ。そんな状況で迎える今節は、2勝7分11敗の勝ち点「13」で最下位に沈むオビエドをホームで迎え撃つ。試合は序盤からバルセロナが主導権を握ったが、