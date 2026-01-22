プロ・リーグ 25/26の第22節 ゲンクとセルクル・ブリュージュの試合が、1月26日00:00にセゲカ・アレナにて行われた。 ゲンクは伊東 純也（MF）、アーロン・ビバウト（FW）、イラ・ソル（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するセルクル・ブリュージュはスティーブ・ヌゴウラ（FW）、オルワセウン・アデウミ（FW）、エダン・ディオプ（MF）らが先発に名を連ねた。