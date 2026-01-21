[1.25 ラ・リーガ第21節](アノエタ)※26:30開始<出場メンバー>[ソシエダ]先発GK 1 アレックス・レミロDF 2 ジョン・アランブルDF 3 アイエン・ムニョスDF 16 ドゥイェ・チャレタ・ツァルDF 31 ジョン・マルティンMF 4 ジョン・ゴロチャテギMF 7 アンデル・バレネチェアMF 8 ベニャト・トゥリエンテスMF 11 ゴンサロ・ゲデスFW 10 ミケル・オヤルサバルFW 24 ルカ・スチッチ控えGK 13 ウナイ・マレーロGK 32 アイトール・フラ