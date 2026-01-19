プレミアリーグ 25/26の第23節 ブレントフォードとノッティンガム・フォレストの試合が、1月25日23:00にGtechコミュニティ・スタジアムにて行われた。 ブレントフォードはイゴーリ・チアゴ（FW）、ケビン・シャーデ（FW）、ミケル・ダムスゴール（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するノッティンガム・フォレストはイゴル・ジェズス（FW）、ニコラス・ドミ