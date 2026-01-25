プレミアリーグ 25/26の第23節 ニューカッスルとアストンビラの試合が、1月25日23:00にセントジェームズ・パークにて行われた。 ニューカッスルはアンソニー・ゴードン（FW）、ヨアネ・ウィサ（MF）、ハーベイ・バーンズ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアストンビラはオリー・ワトキンス（FW）、エミリアーノ・ブエ