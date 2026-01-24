パドレス・ダルビッシュが24日（日本時間25日）、3年残っている契約を破棄する意向を示した。一方で、米メディアがこの日報じた現役引退については本紙の取材に「契約は破棄しますがリハビリは通常通りこなし、投げられる心身の状態になればまた挑戦する」と否定した。本拠地サンディエゴの地元紙が「引退する意向を球団側に伝えた」と報道。ダルビッシュはX（旧ツイッター）でも「引退はまだ決めていません」と強調した。36歳