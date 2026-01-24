元メジャーリーガーでワールドシリーズ（WS）制覇を2度経験した田口壮氏とスポニチMLB担当・柳原直之記者が25日、大阪市内でトークイベントを開催した。ともにドジャース2年連続世界一のポイントに挙げたのが、WS第6戦前日の移動日練習。柳原記者が「逆転世界一になったら“これ”と記者で話していた」というデーブ・ロバーツ監督が金慧成（キム・ヘソン）とのベースランニング対決で転倒した動画を紹介。田口氏も「自由参加で