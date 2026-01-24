ガーディアンズが生え抜きのラミレスと、32年までの7年総額1億7500万ドル（約276億5000万円）で契約延長に合意した。33歳の内野手とは28年までの3年間で計6900万ドル（約109億円）の契約が残っていたが、新たに4年をプラス。40歳となるシーズンまでが保証された。この延長により平均年俸は2500万ドル（約39億5000万円）に上がった。総額のうち7000万ドル（約110億6000万円）は後払い。ガ軍一筋13年で通算285本塁打、287盗塁