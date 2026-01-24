茨城県行方市で男性を乗用車ではねて、その場から立ち去ったとして、27歳の男が逮捕されました。ひき逃げなどの疑いで逮捕されたのは、茨城県鉾田市の農業・米山赳史容疑者（27）で、おととい夜、行方市の県道で、近くに住む辺田一則さん（63）を車ではねて、逃走した疑いがもたれています。辺田さんは頭を強く打ち死亡しました。現場に残された車の部品や、防犯カメラの捜査などから、米山容疑者の関与が発覚し、米山容疑者は容疑