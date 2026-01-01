¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÎò»ËÅª¤Ê´¨ÇÈ¤È¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢ÅìÉô¥á¥ê¡¼¥é¥ó¥É½£¤äÆîÉô¥ë¥¤¥¸¥¢¥Ê½£¤Ê¤É¤¢¤ï¤»¤Æ12¤Î½£¤Ë¶ÛµÞ»öÂÖÀë¸À¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤ò¾µÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¹ñÎ©µ¤¾Ý¶É¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥¢¥á¥ê¥«ÅìÉô¤«¤éÆîÉô¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î¹­¤¤ÈÏ°Ï¤ò´¨ÇÈ¤¬½±¤¤ÂçÀã¤È¤Ê¤ëÍ½Êó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï24Æü¡¢ÅìÉô¥á¥ê¡¼¥é¥ó¥É½£¡¢ÆîÉô¥ë¥¤¥¸¥¢¥Ê½£¤Ê¤É¤¢¤ï¤»¤Æ12¤Î½£¤Ë¶ÛµÞ»öÂÖÀë¸À¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤ò¾µÇ§¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³