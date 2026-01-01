¥¨ー¥ë¥Ç¥£¥ô¥£¥¸ 25/26¤ÎÂè20Àá ¥Õ¥íー¥Ë¥ó¥²¥ó¤È¥Õ¥©¥ë¥È¥¥¥Ê¡¦¥·¥Ã¥¿¥ë¥È¤Î»î¹ç¤¬¡¢1·î25Æü22:30¤Ë¥æー¥í¥Ü¥ë¥°¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ ¥Õ¥íー¥Ë¥ó¥²¥ó¤Ï¥È¥à¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Ù¥ë¥²¥ó¡ÊFW¡Ë¡¢¥è¥ë¥Õ¡¦¥¹¥Õ¥ìー¥Àー¥¹¡ÊMF¡Ë¡¢¥æ¥Í¥¹¡¦¥¿¥Ï¡ÊMF¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¡¹¤¬¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ðー¤ËÊÂ¤ó¤À¡£ÂÐ¤¹¤ë¥Õ¥©¥ë¥È¥¥¥Ê¡¦¥·¥Ã¥¿¥ë¥È¤Ï¥«¥¤¡¦¥·ー¥ë¥Ï¥¤¥¹¡ÊFW¡Ë¡¢¥é¥ó¥¹¡¦¥Ç¥å¥¤¥Ù¥¹¥Æ¥£¥ó¡ÊM