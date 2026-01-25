ラ・リーガ第21節が25日に行われ、アトレティコ・マドリードとマジョルカが対戦した。アトレティコ・マドリードは前節終了時点で12勝5分3敗を記録。勝ち点「41」を積み上げて、バルセロナとレアル・マドリードを追いかけている立ち位置だ。対するマジョルカは5勝6分9敗の勝ち点「21」で16位。降格圏とは勝ち点差「2」と厳しい残留争いに巻き込まれているが、前節はアスレティック・ビルバオを3−2で破り、大きな勝ち点「3」