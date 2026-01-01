ºë¶Ì¡¦¶¹»³»Ô¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤­¤¿³¹Ï©¼ù¤Ë¼Ö¤¬¾×ÆÍ¤·¡¢¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿²ÈÂ²4¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£25Æü¸á¸å¡¢¶¹»³»Ôºû°æ¤ÇÁö¹ÔÃæ¤Î¼Ö¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤­¤¿³¹Ï©¼ù¤È¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ­¡Ê71¡Ë¤ÈºÊ¡Ê74¡Ë¡¢Â©»Ò¡Ê43¡Ë¤ÈÂ¹¡Ê12¡Ë¤Î4¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Á´°÷°Õ¼±¤Ï¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤¬ÌÚ¤¬ÅÝ¤ì¤¿¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£