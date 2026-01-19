職員へのセクハラ問題で、前知事が辞職したことに伴う福井県知事選挙は25日、投開票が行われ、新人で元外務省職員の石田嵩人さんが、初当選を果たしました。現職知事としては、全国で最年少となります。無所属で新人の石田嵩人さんは、13万4,620票を獲得し、副知事経験者で元・越前市長の山田賢一さんを4000票あまりの僅差で制し、初当選を果たしました。石田さんは、福井市出身の35歳。2015年から去年まで外務省の職員を務め、選