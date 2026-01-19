Snow Manの阿部亮平が、自身のインスタグラムを更新。尊敬する先輩・櫻井翔の誕生日（1月25日）を祝う投稿を行った。 【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「櫻井翔くんお誕生日おめでとうございます！！」 阿部亮平は、まず「櫻井翔くんお誕生日おめでとうございます！！」と、ストレートにメッセージし、そして「2人でロケできて本当に嬉しかったです！」のコメントとともに、まず1枚目の写真として、2