ボートレース徳山の「デイリースポーツ杯争奪戦」が２５日に開幕した。大山千広（２９＝福岡）は１Ｒで４コースカドからコンマ０５のトップスタートを決めてまくり１着、８Ｒも２コースから果敢に仕掛けて２着。初日１、２着と好発進を決めた。舟足も「後半は舟の向きが甘かったけど、スリットからの伸びは少し分がいい」と持ち前の積極果敢な攻撃につなげることができる状態となっている。今節は復帰６節目。準優勝戦には