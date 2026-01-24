JR北海道は大雪の影響で、2026年1月26日の札幌圏の列車について、少なくとも午前10時まで運転できない見込みです。JR北海道は25日の札幌圏の大雪の影響で、除雪作業を行うため、26日の札幌圏の列車について、少なくとも午前10時ごろまで運転できない見込みだと発表しました。