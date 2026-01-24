２５日午後１０時２０分頃、高知県大豊町内のＪＲ土讃線を走行中の岡山発高知行きの特急「南風２５号」の車内で、乗客の男が刃物を持って暴れ、乗務員１人が軽傷を負った。高知東署によると、男は警察官によって取り押さえられているという。