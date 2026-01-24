２５日午後１０時２０分頃、高知県大豊町内のＪＲ土讃線を走行中の岡山発高知行きの特急「南風２５号」の車内で、乗客の男が刃物を持って暴れ、乗務員１人が軽傷を負った。高知東署によると、男は警察官によって取り押さえられているという。
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. ナイトスクープ炎上に異例の声明
- 2. 「水曜日のカンパネラ」札幌公演の開演を１時間３０分繰り下げ 開場予定過ぎても詩羽「まだ会場に着いていない」ケンモチ「６時間缶詰め状態」
- 3. 東大院教授を逮捕 接待受けたか
- 4. せいや 5人育児する少年を抱っこ
- 5. 私の写真に体液 性加害DMの中身
- 6. 14歳バイク運転 衝突し意識不明
- 7. パワーストーンは「インチキ」
- 8. 統一教会の極秘文書 内容が物議
- 9. ホームの外でドアが約10秒開く…名鉄の特急列車が不適切な位置で停車し開扉 去年3月にも発生
- 10. ラブホ騒動「男が好きになる顔」
- 1. 「水曜日のカンパネラ」札幌公演の開演を１時間３０分繰り下げ 開場予定過ぎても詩羽「まだ会場に着いていない」ケンモチ「６時間缶詰め状態」
- 2. 東大院教授を逮捕 接待受けたか
- 3. 私の写真に体液 性加害DMの中身
- 4. 14歳バイク運転 衝突し意識不明
- 5. 統一教会の極秘文書 内容が物議
- 6. ホームの外でドアが約10秒開く…名鉄の特急列車が不適切な位置で停車し開扉 去年3月にも発生
- 7. 足が長すぎる…ウサギの動画話題
- 8. 115万円で落札の「うまい棒」
- 9. 居酒屋からラブホへ 決定的瞬間
- 10. グリーンランド停電 SNSで憶測も
- 1. 福井県知事に石田嵩人氏が初当選 全国最年少、保守分裂制す
- 2. 東大、東京の「コスパの悪さ」
- 3. 公認取消の円氏 無所属で出馬へ
- 4. 高市内閣の支持率は69％ 先月から4ポイント下落【NNN・読売新聞 世論調査】
- 5. 田久保氏 インスタ投稿痛恨ミス
- 6. GKB47は「蓮舫氏の仕業」と物議
- 7. 「孫ウザい」? 祖父母世代の苦難
- 8. 配達員がバックレ アイドル怒り
- 9. 進次郎氏に党員が失望した理由
- 10. 誤報→削除→大炎上した毎日新聞
- 1. 女性器に似てる 韓国のパン物議
- 2. 印ホームレス 数億円保有と判明
- 3. 金正恩氏の「実娘」行動が問題に
- 4. 命綱なし 台湾の超高層ビル登頂
- 5. AIチャットボットに教皇が警鐘
- 6. 中国軍ナンバー2 深刻な規律違反
- 7. スーチー氏との会談「考えたい」
- 8. 米国 ベネズエラ内相と内通か
- 9. 米国が「国家防衛戦略」を公表
- 10. 米、12州に緊急事態宣言 歴史的寒波、1万便超欠航
- 11. 2週間はいても臭わない靴下支給
- 12. SDNのKONANがサウナで倒れる「すっぽんぽんのまま」
- 13. 導電・絶縁材料のナミックス、台湾で新工場設置
- 14. 見つめると引き込まれそうなフラクタル構造を持ったイラストやムービーまとめ
- 15. 「ジュラシックパークのあの女の子が描いた絵」が評判に
- 16. 【海外発！Breaking News】男性のホンキ度でホックが外れる“真実のブラ”。欧州でブレイクなるか!?
- 17. 【華流】５歳の息子がいると告白したジロー、引退を検討中！？
- 18. 意外な結末！沢尻エリカのシンデレラは、24時を過ぎると…こうなる
- 19. 海外で有名な「日本の商品」
- 20. 新幹線は確かに一流の高速鉄道だ だが「中国高速鉄道も負けていない」
- 1. すしざんまい 経営ついに限界か
- 2. 日銀の利上げ 家計に与える影響
- 3. WAONポイント統合で何が変わる?
- 4. 医療費18万円 パート妻が得の訳
- 5. 2030年の日本「危ない企業」は
- 6. 定年=引退は古い? 定年後の仕事
- 7. 年収800万円でも「感覚」に差
- 8. 生涯年収が高い人の「朝食」の中身が、普通の人と違う納得の理由
- 9. 23区で家賃2.7万 想像の5倍綺麗
- 10. 謎のコンビニ 独自路線で話題に
- 1. モトローラの「デザイン・実用性妥協なし」スマホ、実質32,000円台だ
- 2. ロック画面からメッセージ内容がバレた？ iOS 11なら通知プレビューを非表示にできます:iPhone Tips
- 3. お台場の観覧車が「キティ」ちゃんに！？
- 4. 初期のドラ○エっぽい雰囲気で作りこまれたネタが面白い！多機能ウィジェット「8bit コマンド ウィンドウ」【Androidアプリ】
- 5. 下町の町工場が未来のものづくりを活性化させるわけ
- 6. 石田純一夫妻も「スマイルソックス」キャンペーンを応援。全国マクドナルド店舗で実施
- 7. 箱庭にリアルな雨が降る、ミニ気象ボックス「Tempescope」発表。指定地域の予報に合わせ内部に天候を再現
- 8. 回転式ディスプレイとバッテリーをモジュールで持った、業界最小サイズの4Kカメラ「Mokacam」
- 9. 「INGRESS」の世界的イベント“Via Lux Setouchi - XM Satellite Anomaly”をニコ生で生中継
- 10. 機内食の進化史に見る「食と道具のイノヴェイション」
- 11. 100年前の風刺画には「スマホ中毒」の現代人と同じような光景が描かれていた
- 12. ロジクール、電池寿命3年・高速スクロールの“マラソンマウス”
- 13. インスタで存在感を高める、 ナイキ の「控えめ」戦略：投稿を減らしつつメンション獲得
- 14. 【GH5&GH5S を活用した映像制作の現場レポート】B4ズームレンズやシネレンズでライブを撮る
- 15. エンジン破損で帰還したサウスウエスト機のパイロット、その機転と冷静な飛行の舞台裏
- 16. [Seoul VR AR EXPO 2018]韓国のVR/ARで盛り上がる現状を探る
- 17. 「学研 まんがでよくわかるシリーズ」の新刊「フラッシュメモリのひみつ」の電子版を無料公開
- 18. 生放送中にストーリー展開が決定？！バトル漫画「ブルーストライカー」第2巻発売記念のニコ生を放送
- 19. ドコモ「5G」基地局アンテナにこだわりアリ。曲げる？ 透ける？ 反射させる？
- 20. コンパクトでコスパに優れたCO2レーザー加工機『beamo』
- 1. 大相撲客席で女性の異様な叫び声
- 2. 中山競馬で珍事連発「久しぶりに見た」「長いんだけど」 審議も着順変わらず 5Rでは馬単76万円
- 3. 大谷 受賞スピーチで「MAMIKO」
- 4. 中国代表DFの「体当たり」に騒然
- 5. オートレース落車事故で選手死亡
- 6. 卓球・張本美和 悲願の初優勝
- 7. 張本智和「バックハンド」に怒り
- 8. 土俵入りで「ペンギンの行進」
- 9. F1初参戦18歳 運転免許証がない
- 10. 独の名騎手 シュタルケ現役引退
- 11. ガチガチ肩甲骨を撃退 集中ケア
- 12. 伊藤洋輝が先発 独名門で輝き
- 13. 女子マラソン 超大物集結に騒然
- 14. G2で圧勝 ジャスタウェイ産駒
- 15. 大谷翔平、2年ぶりNY晩餐会で英語スピーチ 家族、ドジャース、全ての関係者に感謝の思い
- 16. 初マラソン日本記録の矢田みくに「きつい中でも幸せを感じた」２８年ロス五輪は「夢じゃなくて目標」…大阪国際女子マラソン
- 17. 大谷 NY夕食会で「マメな準備」
- 18. 阪神・コンスエグラが来日 今季が2年目「チームの勝利に貢献できるよう全力で頑張ります」
- 19. 日曜午前に浮き沈む感情 “消えた”大谷翔平に「あれ？」…真美子夫人も「いない」
- 20. 大谷翔平、日本語なしの2分半に称賛 年々成長する“能力”…ファン驚き「めっちゃ流暢」
- 1. ナイトスクープ炎上に異例の声明
- 2. せいや 5人育児する少年を抱っこ
- 3. パワーストーンは「インチキ」
- 4. ラブホ騒動「男が好きになる顔」
- 5. 街中華で「一番面倒なメニュー」
- 6. 何でもアリ 日曜劇場が驚愕展開
- 7. 「紅白で一番よかった歌手」調査
- 8. 名倉潤 餃子の王将社長に直談判
- 9. 『ドラゴンボール超 ビルス』今秋に放送開始 『超』物語の再構築！音響・構成など最新の映像表現で刷新”エンハンスド版”
- 10. 「バカ息子」落書き事件巡り苦笑
- 1. 40・50代にイチ押しのウルフボブ
- 2. KALDI冬の新商品を実食レビュー
- 3. 「孫作れ」うるさい義母に反論
- 4. 小池徹平、溝端淳平らイケメン40人が大集合！ジュノンボーイ初のイベント開催
- 5. 世界遺産・白川郷の雪景色に感動！ライトアップも
- 6. ふたご座（5/21〜6/21生まれ）11月5日〜11月11日の運勢
- 7. やぎ座（12/22〜1/19生まれ）11月12日〜11月18日の運勢
- 8. 秋色の斜めフレンチで大人らしく 【Hands-On】
- 9. 【大高博幸さん連載 Vol.368】 お風呂をイヤがる子供に困っています……。アトランダム Q & A No.68
- 10. ミントデザインズが全国510の図書館スタッフの新制服をデザイン！
- 11. 100均デコレーションステッカーでウォーターサーバーを簡単にリメイク!
- 12. クリスチャン ルブタン、新作トートを世界先行発売するポップアップを新宿伊勢丹メンズ館で開催中
- 13. 超絶技巧のアンティーク・レースの展覧会が京都でスタート
- 14. ポルトガルの手仕事と夏の空気を運ぶイベントが、下北沢フォグリネンワークで開催
- 15. 【ルック】モンクレール ノワール ケイ ニノミヤ
- 16. 今週のアクセスランキングBEST5【気になるTopics / 5月19日−25日】
- 17. 【ルック】モンクレール 1952
- 18. 近年スイーツ界を席巻しそう！ 伝統フランス菓子×ブラジルテイストの洗練スイーツ！世界が注目するブラジル人パティシエ、ディエゴ・ロザーノ氏が初来日！
- 19. 動物園や水族館だけじゃない！ 自然好きが訪れたい！植物園・植物館があるおすすめの公園4選
- 20. 愛しのドS妻：「私の方が、彼を愛してる」。勘違いした2番手女を一蹴する、本妻の貫禄