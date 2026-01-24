2001（平成13）年1月26日、秋篠宮ご夫妻は山梨県都留市の山梨リニア実験センターを訪れ、走行するリニアモーターカーに皇族として初めて試乗、最高時速452キロの高速走行を体験された。約25分で実験線を往復した秋篠宮さまは「やっぱり速いですね。まだ区間が短かったので、あっという間でした」と話した。