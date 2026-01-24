宮内庁は、2月23日に皇居で、天皇陛下の誕生日にともなう一般参賀を実施すると発表しました。天皇誕生日の一般参賀は、天皇皇后両陛下や皇族方が皇居・宮殿のベランダに立ち、国民から祝賀を受けられる行事です。宮内庁によりますと、「お出まし」の機会は午前の3回で、（1）午前10時20分ごろ、（2）午前11時ごろ、（3）午前11時40分ごろが予定されています。事前予約不要・入場無料で、参賀者は午前9時30分〜11時20分の間に皇居正