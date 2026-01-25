ABC¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ØÃµÄå!¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¡¼¥×¡Ù(Ëè½µ¶âÍË23:17¡Á)¤Ï25Æü¡¢23Æü¤ÎÊüÁ÷¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿°ì²È¤Ø¤ÎÈðëîÃæ½ý¤¬SNS¤Ç¹­¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¡£TVer¤Î¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤âÄä»ß¤·¤¿¡£ABC¥Æ¥ì¥Ó¤³¤ÎÆü¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢6¿Í·»Ëå¤ÎÄ¹ÃË¤Î¾®³Ø6Ç¯À¸¤ÎÃË¤Î»Ò(12)¤«¤é¡¢Î¾¿Æ¤¬»Å»ö¤Î»þ¤Ë²È»ö¤äÍÄ¤¤¤­¤ç¤¦¤À¤¤¤ÎÌÌÅÝ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¡ÖÀµÄ¾¡¢Ä¹ÃË¤ò¤ä¤ë¤Î¤ËÈè¤ì¤¿¡£À¸¤Þ¤ì¤Æ¤«¤éÄ¹ÃË¤·¤«¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤