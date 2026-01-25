プロ・リーグ 25/26の第22節 アントワープとシャルルロワの試合が、1月25日21:30にボサイル・スタディオンにて行われた。 アントワープは野沢 大志ブランドン（GK）、マルワン・アルサハフィ（MF）、ビンセント・ヤンセン（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するシャルルロワはオーレリアン・シャイドラー（FW）、パルフェ・ギアゴン（MF）、パトリック・プフラッ