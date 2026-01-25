【その他の画像・動画等を元記事で観る】 日本テレビ系新日曜ドラマ『パンチドランク・ウーマン －脱獄まであと××日－』の第3話ネタバレ＆第4話あらすじが公開された。 ■第3話【危機】では立て籠もり事件が発生 本作は真面目で勤勉に生きてきた刑務官の冬木こずえ（篠原涼子）が、父親殺害の容疑で拘置所に移送されてきた・日下怜治（ジェシー）との出会いをきっかけに“悪女”へと変貌していく物語