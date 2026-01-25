¼Ä¸¶ÎÃ»Ò¼ç±é ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï 1·î´üÆüÍË¥É¥é¥Þ¡ÊËè½µÆüÍË¤è¤ë10:30¡Á11:25ÊüÁ÷¡Ë¡Ø¥Ñ¥ó¥Á¥É¥é¥ó¥¯¡¦¥¦¡¼¥Þ¥ó ¡ÝÃ¦¹ö¤Þ¤Ç¤¢¤È¡ß¡ßÆü¡Ý¡Ù¡£2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤ë10»þ30Ê¬¤è¤êÂè4ÏÃ¤òÊüÁ÷¡£TVer¤Ç¤Ï¡¢TVer¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ø¡Ý¼ýÍÆ¼Ô¤¿¤Á¤ÎÁ°Æüëý¡Ý¡Ù¤òÇÛ¿®Ãæ¡£¥É¥é¥ÞËÜÊÔ¤Ï¡¢½÷À­·ºÌ³´±¡¦ÅßÌÚ¤³¤º¤¨¡Ê¼Ä¸¶ÎÃ»Ò¡Ë¤È»¦¿ÍÈÈ¡¦Æü²¼Îç¼£¡Ê¥¸¥§¥·¡¼¡Ë¤Ë¤è¤ëÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤ÎÃ¦¹ö·à¡£TVer¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ø¡Ý¼ýÍÆ¼Ô¤¿¤Á¤ÎÁ°Æüëý¡Ý¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤³¤º